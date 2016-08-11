Украина проинформировала членов Совета Европы о российской провокации в Крыму и исчезновении Панова - посол

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Мы информировали государства - члены Совета Европы о российской провокации в Крыму и ситуации с Е.Пановым. Нельзя допустить нарушения его прав", - заявил Кулеба.

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"Россия должна предоставить доступ правозащитным мониторинговым механизмам СЕ в Крым, к Е.Панову и политзаключенных, которых удерживает", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.