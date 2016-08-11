Порошенко заявил, что нужно требовать от оккупантов допустить ОБСЕ к объектам в Крыму

16:50, 11 августа 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо требовать от оккупационных властей допустить представителей миссии ОБСЕ к объектам в Крыму и усилить присутствие наблюдателей в районе админграницы с полуостровом.

фото УНИАН

Об этом он заявил во время совещания с руководством силовых структур и МИД, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Следует обратиться к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ максимально усилить присутствие наблюдателей ОБСЕ в районе административной границы с Крымом и требовать от российской стороны, оккупационных войск допустить представителей СММ ОБСЕ к объектам в Крыму», - сказал президент.

Как сообщалось, ранее Порошенко поручил организовать телефонные переговоры с руководством Германии и Франции, а также с российским лидером Путиным.

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