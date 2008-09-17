Третьяков подозревает, что Тимошенко приторговывает независимостью

«Президент Украины Виктор Ющенко, в отличие от Юлии Тимошенко, всегда отстаивал интересы государства, соизмеряя свои действия с ее демократическим и европейским будущим". Об этом в интервью «Главреду» заявил народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Александр Третьяков.

«Мне непонятны заявления Тимошенко о том, что независимость Украины можно променять на дешевый газ и поставить страну в кабалу от Москвы, - отметил Третьяков. - Мне кажется, что в патовой ситуации, в которой оказалась Юлия Владимировна, она забыла одну простую вещь: ни при каких условиях нельзя предавать государственные интересы и приторговывать независимостью».

При этом Третьяков отметил, что «Юлия Тимошенко, вероятно, не понимает разницу между политиком и государственным деятелем, поскольку первый разговаривает на языке популизма, а второй думает о будущем страны».

Как известно, премьер-министр Юлия Тимошенко сегодня заявила, что Президент Виктор Ющенко должен нести персональную ответственность за ухудшение отношений Украины и России. «За все такие радикальные решения по отношению к Украине ответственность несет лично Президент Виктор Ющенко», - заявила Тимошенко. Она также призвала Президента Виктора Ющенко, «который так много говорит о руке Москвы», «с этой руки получить газ по умеренным ценам».