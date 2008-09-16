Яценюк: строители должны парламенту как земля колхозу

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству".

Закон устанавливает правовые и организационные основы планирования, застройки и другого использования территорий и направлен на обеспечение постоянного развития населенных пунктов с учетом общественных и частных интересов.

В законе изменена норма отчислений строительных компаний в местные бюджеты на уровне с 20% до 10% и с 10% до 5% для инженерных работ.

Депутаты от БЮТ хотели с голоса внесли поправку, чтобы отчисления снизить до 5% и 2% соответственно.

"Я простил вас проголосовать нормально поправку снижения с 20% до 10% и с 10% до 5%. Вы отказались. А теперь вы с голоса пытаетесь пропихнуть то, что не пропихивается", - заявил Яценюк.

"Уважаемые депутаты, вы же еще подумайте о городских и районных советах. Мы им оставляем 5 и 2%. Они там и так на бобах живут, а сейчас после этого голосования вообще будет ужас", - отметил он.

"Надо чтобы и овцы и волки были сыты. Мы вдвое сокращаем нагрузки на застройщиков. Таким образом, мы решаем вопрос и для людей, и для подрядчиков. Но нельзя идти по такому пути, как вы предлагаете. Я вам скажу, чем это закончится. Мы поставим 5 и 2%, а все остальное будут добирать взятками. Поэтому не нужен этот социальный популизм", - заявил спикер.

Со второй попытки поправка набрала 375 голосов.

Вместе с тем председатель Верховной Рады согласился снять с голоса норму о научно-техническом сопровождении для зданий выше 9-ти этажей.

"Это логическая позиция. Так как это также уменьшит взяткоемкость", - сказал Яценюк.

В целом закон поддержали 402 депутата.

"Уважаемые строители, вы должны парламенту как земля колхозу", - резюмировал председатель Верховной Рады.

Он отметил, что принятие закона существенно повлияет на рынок недвижимости, где ситуация "не катастрофическая, но сложная".

Украинская правда