КС разрешил урезать депутатскую неприкосновенность - дело за Радой

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект от 18 января 2008 года, которым предлагается внести изменения в ст.80 Конституции Украины об ограничении полномочий народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в действующей редакции ст.80 Конституции Украины указывается, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету; народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Народные депутаты Украины, внесшие законопроект в ВР, обосновывают внесение изменений в Конституцию по ограничению депутатской неприкосновенности необходимостью приведения института депутатской неприкосновенности в Украине в соответствие с международными правовыми стандартами, обеспечения равенства граждан Украины перед законом, создания правовых условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ими депутатских полномочий. Следовательно, рассмотрев материалы, КС решил, что предложенное в законопроекте изменение в упомянутую статью Конституции не направлено на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, а потому законопроект отвечает требованиям статьи 157 Конституции Украины.

В связи с чем КСУ решил признать отвечающим требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности, которым предлагается ст. 80 Конституции Украины изложить в следующей редакции: «Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Заключение КС по данному делу является обязательным к выполнению, окончательным и не может быть обжаловано.

Комментируя на пресс-конференции это заключение, председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК отметил, что теперь данный законопроект может рассмотреть ВР. «То, о чем так долго говорили, наконец получило старт… Это позволяет рассмотреть этот законопроект. Будет ли это заключение реализовано в Верховной Раде, поживем – увидим», – сказал председатель КС.

А.СТРИЖАК также сообщил, что на сегодня в Конституционном Суде на рассмотрении находится 40 конституционных представлений и одно конституционное обращение. С начала года их было 117.

Вместе с тем А.СТРИЖАК отметил, что немало представлений и обращений, поступающих в КСУ, принадлежат к компетенции народных депутатов. «Существуют вопросы, которые полностью должны делать народные депутаты, а не сносить представления в Конституционный Суд. Проблема существует, и не первый год», - заметил председатель КС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в соответствии с Постановлением «О включении в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины шестого созыва законопроекта о внесении изменения в Конституцию Украины (об ограничении депутатской неприкосновенности) и о его направлении в Конституционный Суд Украины» от 20 марта 2008 года № 149-VI обратилась в Конституционный Суд с ходатайством дать заключение о соответствии проекта Закона Украины «О внесении изменения в Конституцию Украины» (об ограничении депутатской неприкосновенности) (регистр № 1375 от 18 января 2008 года) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 80 Конституции Украины, а именно изложение этой нормы в новой редакции, согласно которой депутаты не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.