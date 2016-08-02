Россия увеличивает расходы на иформационную войну в Европе
08:48, 02 августа 2016Политика
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Россия увеличивает расходы на вещание Russia Today и Sputnik в Британии более чем на £100 млн.
REUTERS
Об этом сообщает The Times.
"Кремль увеличил бюджет Russia Today и его англоязычного канала, других сервисов, включая Sputnik, который открыл штаб-квартиру в Эдинбурге", - говорится в сообщении.
Общие расходы России на телевидение, радио и интернет-услуг за рубежом, составили £151 млн в 2015 году, но были увеличены до £255 млн.
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