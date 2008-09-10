Тимошенко Берназюка не знает и к тайнам не пустит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК не был уполномочен Секретариатом Президента участвовать в заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Что касается человека, который хотел придти на заседание правительства, я хочу сообщить, что определен официальный представитель Секретариата Президента – это господин ШЛАПАК. У нас есть сообщение о том, что он является официальным представителем, и мы всегда рады его видеть на заседаниях правительства. Но мы не можем принимать на заседание правительства людей, которые абсолютно неизвестны и никем не уполномочены, потому что на заседании правительства рассматриваются, в том числе, закрытые и тайные вопросы в соответствии с законодательством», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство всегда готово допускать на свои заседания официального представителя Президента в правительстве Александра ШЛАПАКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Секретариата Президента Я.БЕРНАЗЮК заявил, что его не пустили на заседание правительства.

Он подчеркнул, что все необходимые процедуры со стороны Секретариата были выполнены, в частности, в Кабмин было передано соответствующее письмо за подписью главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ с просьбой о присутствии на заседании Я.БЕРНАЗЮКА.

Я.БЕРНАЗЮК связывает отказ в допуске на заседание правительства с тем, что Кабмин планировал сегодня рассмотреть 4 вопроса, в которых, по его словам, прослеживается «четкий кремлевский след».

Вместе с тем Я.БЕРНАЗЮК отметил, что с начала этого года по меньшей мере 10 раз замещал представителя Секретариата Президента в Кабмине А.ШЛАПАКА на основании соответствующих официальных писем.

В свою очередь, министр Кабинета министров Петр КРУПКО по поводу инцидента с Я.БЕРНАЗЮКОМ заявил, что Секретариат Президента должен сообщать о замене представителя главы государства для участия в заседании правительства.