Тимошенко завтра в ГПУ пойдет, но с одной мыслью...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена завтра, 11 сентября, придти в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я - законопослушный гражданин, и если мне пришла повестка из Генпрокуратуры, я, безусловно, пойду. Если Президенту Украины приятно, чтобы я каждое утро ходила в Генеральную прокуратуру, и при этом мне будут гарантировать сохранение демократической коалиции – ну, что ж, я буду начинать каждое утро с похода в Генпрокуратуру. Но пойду только с одной мыслью – что маразм, к сожалению, крепчает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что получила повестку из Генеральной прокуратуры на 11 сентября.

«На сегодняшний день вследствие этих действий (обращение СБУ в Генпрокуратуру по фактам о национальной измене премьер-министра) открыты все оперативно розыскные дела против руководителя моего секретариата, против руководителя моей службы, против премьер-министра, против большого количества людей, которые работают в правительстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем Генпрокуратура в тот же день сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО вызывается в Генеральную прокуратуру 11 сентября на 10.00 исключительно в качестве свидетеля по делу об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Также 10 сентября заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА заявила, что ГПУ не возбуждала уголовного дела против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту национальной измены.