Керри: США и ЕС подтверждают поддержку Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершении неформального завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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«Мы повторили сильную поддержку США и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы говорили о процессе, который происходит сейчас, о котором я также говорил с президентом Путиным (Владимир Путин – президент России) и министром иностранных дел Лавровым относительно дальнейшего выполнения Минских договоренностей», - сказал Керри.

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Кроме того, по словам госсекретаря США, министры говорили о важности продолжения реформ в Украине, в частности, выполнение повестки дня борьбы с коррупцией, о необходимости мер в сфере безопасности, которые «создадут условия» для дальнейших «политических шагов» и «шагов в сфере безопасности».

«Я сообщил группу также относительно наших усилий в Москве, направленных на поддержку Франции и Германии и ускорения выполнения Минских договоренностей, особенно в вопросе безопасности», - детализировал Керри.