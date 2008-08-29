У Тимошенко теперь два ордена: Великомученицы и шахтерский

Министерство угольной промышленности наградило премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО орденом «Шахтерской славы» ІІІ степени.

Как передает корреспондент УНИАН, орден был вручен премьеру сегодня в ходе торжественного заседания, посвященного Дню шахтера в Луганске.

Комментируя на пресс-конференции вручение ордена, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что данная награда является для нее «неожиданной».

При этом она отметила, что является одним из немногих украинских чиновников, у которого мало наград. Она напомнила, что помимо ордена, врученного сегодня, ей был вручен только орден Святой Варвары Великомученицы в 1998 году.

«Я могу сказать, что для меня это самый дорогой подарок за все последние годы, которые я себя вообще помню в политике. Я хочу поблагодарить за такую большую честь и сказать, что мое служение будет для того, чтобы и угольная отрасль, и страна ощутили, что мы можем быть лучшими», - сказала премьер.