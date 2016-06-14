Порошенко принял верительные грамоты у послов 5 стран

В их число входят верительные грамоты от послов Республики Корея господина Ли Янг-Гу, Малайзии - господина Датука Аяуфа Бин Бачи, Республики Казахстан – господина Самата Исламовича Ордабаева, Аргентинской Республики - господина Альберта Хосе Алонса и Китайской Народной Республики господина Ду Вэя.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время беседы с послом Республики Корея господином Ли Янг-Гу Порошенко выразил благодарность за гуманитарную и финансовую помощь корейской стороны Украине.

Была подтверждена заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних контактов на всех уровнях, в частности, в контексте празднования в 2017 году 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Собеседники уделили внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в привлечении корейских компаний к участию в инфраструктурных проектах, а также перспективам углубления двустороннего военно-технического сотрудничества.

Во время беседы с послом Малайзии Президент Украины отметил важность дальнейшего сотрудничества с целью привлечения к ответственности виновных в поражении самолета малазийских авиалиний МН17.

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Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой визита главы государства в эту страну и расширением договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В ходе разговора с новым послом Республики Казахстан в Украине была отмечена важность реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы государства в Казахстан, который состоялся в 2015 году.

Речь шла также об усилении экономической составляющей двусторонних взаимоотношений, включая проведение очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской Комиссии по экономическому сотрудничеству осенью этого года.

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Глава Украинского государства также пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева осуществить визит в Украину.

Порошенко и посол Аргентинской Республики Алонсо обсудили пути возобновления активных политических и деловых контактов между двумя странами на всех уровнях.

Собеседники наметили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в частности, сотрудничество в энергетической, ракетно-космической и авиастроительной отраслях, а также в агропромышленной сфере.

«Украинская диаспора является одной из самых многочисленных в Аргентине. Это первая диаспора в Латинской Америке, которая так хорошо интегрировалась в аргентинскую сообщество и сейчас играет важную роль в экономическом, политическом, социальном и культурном смысле», - отметил Алонсо.

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Посол Аргентины в Украине также сказал, что Украина является одним из приоритетов нового руководства Аргентины: «С самого начала своего президентского срока президент Маурисио Макри начал перезагрузку международных отношений Аргентины, и Украина является одной из приоритетных стран для нас в этом контексте».

Во время беседы с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэем Порошенко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит последовательную позицию Китая относительно уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

Глава государства отметил необходимость продолжения украинско-китайского диалога на высшем уровне и активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры и энергетики. Отдельно была отмечена необходимость проведения в текущем году очередного заседания Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и Правительством КНР.