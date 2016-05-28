Байден в разговоре с Порошенко отметил важность реформы прокуратуры, судебной системы и выполнения требований МВФ

Как говорится в сообщении на сайте Белого Дома, вице-президент США поздравил главу Украинского государства с освобождением украинской летчицы Надежды Савченко и «призвал к освобождению всех украинцев, которых незаконно удерживают в России».

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"Лидеры обсудили важность продолжения реализации реформ в Генеральной прокуратуре, а также значимость прогресса Украины на пути реализации судебной реформы и выполнения требований Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Байден и Порошенко также осудили увеличение количества нападений со стороны объединенных российско-сепаратистских сил, и снова подчеркнули необходимость дальнейшего продвижения в выполнении Минских соглашений.

Они также осудили преследование Россией крымских татар.