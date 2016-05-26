Згуладзе cчитает приглашение "спецназа реформ" в Украину храброй и инновационной идеей

Об этом, как сообщают «Украинские новости», она заявила в своем интервью изданию «Главком».

Как известно, Эка Згуладзе покинула свой пост в министерстве, но при этом остается помогать реформированию МВД в качестве руководителя группы советников.

"Из той программы, которую я расписала на год, мы смогли сделать все. Стратегия реформ уже была, написанная правильными, умными людьми. Я внесла туда тактику и практические планы внедрения. И, конечно, новые идеи зарождались у нас регулярно - команда была динамичной. Единственное, что лежит камнем на сердце – мы не смогли быстрее двигаться по реформе МРЭО. Но за год мы сделали очень большую домашнюю работу, и я надеюсь, что до конца этого года мы сформируем реальную оболочку новых сервисных центров на базе МРЭО", - заявила она.

Также Згуладзе отметила, что термин ее пребывания на должности был определен с самого начала.

"Решение, что я приеду сюда на год, было принято еще тогда, когда я соглашалась на эту работу. Правда, глава АП Борис Ложкин, который проводил собеседование, спросил: «Что можно за год сделать?». Я ответила, что сначала я сделаю это и это, а потом мы оценим через год, что еще сможем сделать, а что – нет. В последствии он много помогал, наши вопросы часто пересекались с Администрацией. Скажу честно, идея пригласить в правительство иностранцев - дерзкая, храбрая, инновационная. Она сама по себе не гарантировала успех, но это было уже движение. И, в целом, это не заслуга исключительно приглашенных иностранцев, потому что за иностранцами стояли замечательные украинские ребята, и мы вместе начинали реформу в МВД", - заявила она.

Команда иностранных реформаторов, которые были назначены на государственные должности в Украине, получила в СМИ название "спецназ реформ".

Как сообщалось, идеологом приглашения граждан зарубежных стран для проведения реформ в Украине называют главу Администрации Президента Бориса Ложкина.