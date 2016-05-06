Миграционная служба подтвердила украинское гражданство осужденного в РФ Афанасьева

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"По имеющимся данным информационной подсистемы "Оформление документов, подтверждающих гражданство Украины" Единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами и Государственной информационной системы ГМС Украины, Афанасьев Геннадий Сергеевич Киевским РО СГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, документирован паспортом гражданина Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минюст Украины обратился к РФ с запросами о передаче незаконно осужденных в России украинцев Савченко, Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Юрия Солошенко и Валентина Выговского.

Украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем в судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев в судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их раньше под пытками.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные заявления о пытках в отношении Афанасьева.

19 августа правозащитный центр «Мемориал» в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Чирний, к которому также применяли пытки, и Афанасьев осуждены в России на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.