Направление «Одесса - Броды» определит Конституционный Суд

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «Об обеспечении работы нефтепровода «Одесса – Броды» по проектному направлению» от 22 мая 2008 года № 474.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ № 474, согласно которому до конца 2008 года должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия для перевода нефтепровода “Одесса-Броды” в режим прямых поставок нефти, как предусматривалось при его прокладке.