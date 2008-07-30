Яценюк переживает, что депутаты будут работать в непривычных условиях

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает депутатский корпус к конструктивной работе во время внеочередной сессии парламента.

Об этом идет речь в заявлении А.ЯЦЕНЮКА, текст которого передан УНИАН.

Председатель ВР отметил, что 31 июля состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины 6-го созыва, невзирая на то, что сессионный зал находится в состоянии технического ремонта. А.ЯЦЕНЮК заметил, что, учитывая это, народные избранники будут работать в немного необычных и чрезвычайных условиях. Однако, убежден он, ужасная ситуация, которая сложилась в регионах стихийного бедствия в конце июля, требует неотложного реагирования на проблему со стороны ВР.

А.ЯЦЕНЮК надеется на понимание представителей депутатского корпуса и призывает к конструктивной работе на протяжении внеочередной сессии.