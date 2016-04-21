Совет ЕС по юстиции рассмотрит отмену виз для украинцев 11 мая – журналист

Совет Евросоюза по вопросам юстиции рассмотрит либерализацию визового режима с Украиной и Грузией в один день. Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в своем Twitter.

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"Либерализации визового режима для Украины и Грузии нет на сегодняшней повестке дня Совета Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел. Оба вопроса будут обсуждаться визовой группой Совета 11 мая", - написал журналист.

visa lib for #Ukraine & #Georgia are not on the agenda of JHA council today. both items to be discussed in Council visa woring group 11 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство. Иными словами, мы выполняем наши обязательства предложить безвизовые поездки в ЕС украинским гражданам с биометрическими паспортами", - заявил Аврамопулос.

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Как известно, согласно процедуре Евросоюза, предложение Еврокомиссии должно пройти длительную процедуру согласования среди стран-членов Евросоюза и в Европарламенте.

Эта процедура занимает не менее месяца. После этого она должна быть утверждена Советом ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая собирается раз в квартал.