Гройсман: Лучше провалить переговоры о коалиции и правительстве, чем превратить их в торги

Об этом он сказал в видеозаявлении, размещенном на его странице в Facebook.

Председатель ВР подчеркнул, что «переговоры не могут быть превращены в любые торги».

«Лучше такие переговоры провалить, чем развалить страну», - подчеркнул Гройсман.

В то же время он убежден, что выход из нынешней сложной политической ситуации будет найден.

Гройсман отметил, что верит, что в парламенте достаточно сил, которые «хотят объединиться, найти решение и начать вытаскивать страну из того кризиса, в котором мы сегодня находимся».

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Кроме того, он заявил, что не поддастся на «шантаж олигархов».

«Я никогда не поддамся на шантаж олигархов, коррупционеров, популистов, что является не менее угрожающим для нашего государства. Я никогда не соглашусь работать в правительстве, которое будет исповедовать какие-то другие принципы, а не принципы реальной борьбы с коррупцией, реального развития нашей страны и решения очень четких проблем, которые сегодня волнуют украинского гражданина».

Гройсман убежден, что «это правительство должно опираться не на популистскую, а на реальную коалицию, которая хочет делать изменения в нашем государстве».

«Я никогда не подпишусь под обязательством обслуживать какие-то кланы, олигархов», - подчеркнул он.

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