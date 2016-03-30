Из-за выяснения отношений между демократами многие забывают о внешнем враге - Высоцкий

Об этом заявил депутат фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Сергей Высоцкий с парламентской трибуны в среду, 30 марта.

«Последние недели и месяцы, к сожалению, было потрачено на выяснение отношений с нашими коллегами-демократами. В это время мы забываем о настоящей угрозе, которая ежедневно преследует наше государство. А планы Кремля по отмене нашего государства как таковой продолжают существовать и реализовываться», - отметил депутат.

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«Обратите внимание на законопроект, внесенный Оппозиционным блоком, авторства господина Нимченко, который является правой рукой Медведчука. Законопроект «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей» предусматривает создание так называемого межобластного территориального объединения «Донбасс» - вдумайтесь, со своим председателем, со своей территориальной милицией, собственным парламентом и другими так называемыми квазигосударственными признаками», - сообщил он.

По словам представителя «Народного фронта», это и есть та самая «босниезация» Украины, которую предлагает нам Кремль, и которая проводится через Медведчука и его подручных в Оппозиционном блоке. «Именно для недопущения развития этого сценария мы с коллегами создали межфракционное антиоккупационное объединение «Наступ», и сейчас ведем сбор подписей за привлечение к ответственности за антиукраинскую деятельность, планирование кампании по созданию Новороссии, за так называемую «русскую весну» господина Медведчука», - добавил Сергей Высоцкий.

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«Прошу всех, кто считает себя патриотом, кто считает, что «русская весна» должна быть остановлена, кто помнит, что у нас есть внешний враг, подписаться под этим заявлением. Давайте объединяться. Давайте вспомним, что у нас есть так называемый северный сосед – наш извечный враг, страна-агрессор и кремлевский план, который воплощается в жизнь через определенных людей в этом зале. Давайте объединяться, давайте помнить, кто является нашим реальным врагом, и бороться с ним», - призвал представитель «Народного фронта».