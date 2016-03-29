Обама не будет встречаться с Порошенко во время его визита в США

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе публичной дискуссии "США для Украины: партнер, патрон или союзник?".

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"На сегодняшний момент, ровно на эту секунду, можно сказать, что такая встреча все еще не запланирована", - сказал Вадим Пристайко.

По его словам, Украина хотела бы, чтобы такая встреча состоялась.

Как сообщал УНИАН, последний раз президенты встречались 29 сентября 2015 года в кулуарах 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.