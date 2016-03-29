Обама не будет встречаться с Порошенко во время его визита в США
13:27, 29 марта 2016Политика
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Президент США Барак Обама не будет встречаться со своим украинским коллегой Петром Порошенко во время его визита в США.
Обама не рассчитывает зустрычатися с Порошенко / Фото УНИАН
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе публичной дискуссии "США для Украины: партнер, патрон или союзник?".
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"На сегодняшний момент, ровно на эту секунду, можно сказать, что такая встреча все еще не запланирована", - сказал Вадим Пристайко.
По его словам, Украина хотела бы, чтобы такая встреча состоялась.
Как сообщал УНИАН, последний раз президенты встречались 29 сентября 2015 года в кулуарах 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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