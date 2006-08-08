В Харькове разгорается скандал вокруг установки памятника Людмиле Гурченко

Власть «регионалов» в Харькове выступает против памятника Людмиле Гурченко, созданного на деньги члена БЮТ

В Харькове разгорается скандал вокруг установки памятника актрисе Людмиле Гурченко, которая родилась в этом городе. Против появления скульптуры выступили некоторые чиновники, и теперь установка памятника 23 августа, когда в Харькове отмечается День города, под угрозой.

Скульптуру Гурченко создал мастер Сейфаддин Гурбанов.

Он согласовал создание скульптуры с самой актрисой и планировал, что композиция будет установлена в центре города возле театра оперы и балета в День города 23 августа.

Однако городские чиновники восстали против проекта. На заседании художественного совета чиновники выступили против установки памятника и этот день, и в этом месте.

Против идеи установить фигуру Людмилы Гурченко возле ХАТОБа выступил директор оперного театра Георгий Селихов.

Городская топонимическая комиссия посчитала нецелесообразным возведение памятника Гурченко при жизни. В качестве варианта чиновники предложили сделать памятник не актрисе, а ее киногероине Лене Крыловой из фильма «Карнавальная ночь».

Интересно, что на заседание совета автора скульптуры не пригласили.

Сейфаддин Гурбанов уже пригласил Людмилу Гурченко в Харьков на открытие скульптурной композиции. Теперь пришлось звонить и извиняться: мол, к празднику не успевает.

Не исключено, что скандал вокруг памятника связан с политикой. Как известно, создание скульптуры финансировал депутат Блока Юлии Тимошенко Александр Фельдман. Такой «способ пиара» мог не понравиться новой украинской власти.

Обком со ссылкой на Параллель-медиа