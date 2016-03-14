Эксперты призвали Раду поддержать правки Порошенко в "безвизовый" закон об электронном декларировании

В частности, эксперт РПР, председатель правления Центра противодействия коррупции Шабунин в комментарии УНИАН заявил, что "законопроект в редакции правок президента должен быть принят, иначе мы не получим безвизовый режим. Более того, правки главы государства почти на 100% возвращают законопроект к его эффективному состоянию применения – возвращается уголовная ответственность за ложь в декларациях", - заявил он.

"Даже те служащие, которые уже задекларировали свои доходы, все равно вынуждены будут их подать еще раз по новой форме. Система запускается в этом году, что самое главное", - отметил Шабунин.

Также, по словам эксперта, уже есть позиция двух еврокомиссаров, которые говорят о том, что закон должен быть принят со всеми правками президента без каких-либо их изменений.

"Завтра мы увидим, кто из парламентариев готов разменять безвизовый режим ради сохранения своих коррупционных доходов", - заявил эксперт.

"Есть два критерия, которые еще осталось выполнить по безвизовому режиму – голосование этого закона и запуск Национального агентства по предотвращению коррупции, которое, в том числе, регулируется этим законом. Запуск агентства зависит от того, будут ли избраны два человека в руководящий орган. Голосование должно состояться сегодня вечером", - отметил Шабунин.

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Кроме того, участники антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ сегодня выступали с заявлением, в котором призвали ВР поддержать предложения президента к скандальному закону об электронном декларировании:

"Несмотря на наличие серьезных недостатков (особенно относительно чрезмерного ослабления ответственности), предложения президента могут считаться компромиссными при существующих обстоятельствах. Изменения также были согласованы с ЕС, что важно для получения безвизового режима. Принятие этих изменений позволит полноценно запустить систему электронного декларирования уже в текущем году. В связи с этим общественная платформа "Реанимационный пакет реформ" призывает Верховную Раду поддержать предложения президента в полном объеме и запустить систему электронного декларирования публичных служащих", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ВР 16 февраля приняла закон №3755 о внесении изменений в закон Украины о противодействии коррупции, касающийся работы электронной системы предоставления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или в органах местного самоуправления.

В то же время в ЕС раскритиковали этот закон и подчеркнули, что он не отвечает антикоррупционным обязательствам, принятым украинским руководством.

25 февраля в пресс-службе главы государства сообщили, что по поводу закона об электронном декларировании, который нужен для безвизового режима, продолжаются консультации с Еврокомиссией с целью выработки возможных изменений.

12 марта стало известно, что президент Петр Порошенко применил право вето к закону об электронных декларациях и вернул его в Верховную Раду с предложениями, согласованными с Евросоюзом.

Согласно предложениям президента к ветированному им закону об электронных декларациях предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации чиновника влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 250 размеров минимальной зарплаты.

Порошенко также предлагает изменения в ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины: "наказывается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Кроме того, предусматривается возможность в течение семи дней после подачи декларации субъекту декларирования подать исправленную декларацию.

Предлагается также обязать чиновников декларировать автомобили стоимостью не от 50 минимальных зарплат, как сейчас, а от 100.

Также предлагается обязать чиновников декларировать имущество в течение 60 дней после вступления закона в силу, а не в 2017 году.