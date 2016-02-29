Глава МИД Германии представит Совбезу ООН отчет по Украине
Совет Безопасности ООН заслушает в понедельник отчет министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве действующего председателя ОБСЕ.
Как и год назад, центральной темой дискуссии в этот раз станет ситуация в Украине, передает ТАСС.
Председательствующий в СБ венесуэльский дипломат Рафаэль Рамирес сообщил, что Совбез не планирует принимать никаких решений, но на всякий случай призвал дождаться итогов заседания.
Германия определила три приоритета для своего председательства в ОБСЕ: возобновление диалога, восстановление доверия и безопасности. Это в первую очередь относится к ситуации в Украине.
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Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ожидает достижения компромиссов на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" 3 марта в Париже.