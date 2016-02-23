Штайнмайер готовится к компромиссам на встрече "нормандской четверки" в Париже
Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ожидает достижения компромиссов на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" 3 марта в Париже.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро.
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Глава МИД Германии выразил убеждение, что в ходе встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" 3 марта в Париже будут достигнуты решительные шаги в Минском процессе.
Как отметил Штайнмайер, речь пойдет о достижении прогресса в сфере безопасности на востоке Украины.
"Мы не можем согласиться с тем, что нарушается перемирие на Донбассе... Я думаю, что во время нашей встречи в Париже мы будем достигать необходимых компромиссов, и мы договоримся о совместной позиции и сможем преодолеть все рвы, которые нас разделяют", - подчеркнул Штайнмайер.