Штайнмайер готовится к компромиссам на встрече "нормандской четверки" в Париже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро.

Читайте такжеМИД о российском видении выполнения "Минска": они хотят интегрировать в Украину Донбасс для дестабилизации

Глава МИД Германии выразил убеждение, что в ходе встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" 3 марта в Париже будут достигнуты решительные шаги в Минском процессе.

Как отметил Штайнмайер, речь пойдет о достижении прогресса в сфере безопасности на востоке Украины.

"Мы не можем согласиться с тем, что нарушается перемирие на Донбассе... Я думаю, что во время нашей встречи в Париже мы будем достигать необходимых компромиссов, и мы договоримся о совместной позиции и сможем преодолеть все рвы, которые нас разделяют", - подчеркнул Штайнмайер.