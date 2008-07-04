Рыбаков говорит, что Тимошенко стала инструментом в чужих руках

Народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ (фракция БЮТ) обратился с просьбой в Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по факту фальсификаций при принятии советом БЮТ решения относительно лишения его депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

И.РЫБАКОВ отметил, что имеет “документальное подтверждение того, что решение совета БЮТ скроено на основе грубого искажения действительного состояния дел, связанного с моим выходом из парламентского большинства”. По его словам, по сути, речь идет “о попытке БЮТ составить собственную, удобную версию событий, которые привели к распаду коалиции, и построить на этой неправде весь комплекс действий по вытеснению меня из Верховной Рады”.

По словам И.РЫБАКОВА, в официальном решении совета БЮТ записано, что заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ проинформировал присутствующих на заседании, что “якобы я написал заявление о своем выходе из коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва и об отзыве своей личной подписи из списка членов депутатской фракции “Блока Юлии Тимошенко”, сформировавшей эту коалицию. Это заявление И.РЫБАКОВА было объявлено 06.06.2008 года председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ, председательствующем на заседании парламента”.

И.РЫБАКОВ отмечает, что “по замыслу бютовских комбинаторов это позволит апеллировать к недавнему решению Конституционного Суда относительно толкования нормы Основного Закона о вхождении и невхождении народного депутата в состав депутатской фракции, и таким образом требовать от ЦИК прекращения моих полномочий как народного депутата”.

Вместе с тем он официально заявил журналистам, что “никогда не отзывал своей подписи из списка фракции БЮТ, а в заявлении речь идет о выходе из коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины VI созыва и отзыве подписи из списка, который является неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения. По его словам, это “совсем не тождественное выходу из состава фракции”.

И.РЫБАКОВ убежден, что “руководство совета БЮТ сознательно исказило действительное состояние дел, чтобы добиться его (совета блока) позитивного голосования за прекращение моих депутатских полномочий”. Он отметил, что “заведомо ложные сведения с преступным умыслом являются деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность, ведь решение совета БЮТ, таким образом, построено на умышленной искаженной информации”.

“В связи с этим я официально обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором прошу возбудить по указанному факту уголовное дело, тщательным образом расследовать обнаруженную мной фальсификацию и привлечь ее авторов к ответственности”, - сказал И.РЫБАКОВ.

Он также отметил, что под решением совета БЮТ стоит “факсимильная подпись Ю.ТИМОШЕНКО, хотя при этом мне точно известно, что самого лидера БЮТ на собрании не было”. “Следовательно, она стала инструментом в руках своего ближайшего окружения, которое хочет любой ценой, используя самые грязные методы, вытолкнуть меня из Верховной Рады”, - убежден И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявление народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

30 июня съезд БЮТ лишил И.РЫБАКОВА депутатских полномочий. При этом сам И.РЫБАКОВ заявил, что не собирается выходить из фракции БЮТ.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что в комиссию не поступали документы о сложении И.РЫБАКОВЫМ полномочий народного депутата.

3 июля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил журналистам, что 8 июля к присяге будет приведен новый народный депутат от БЮТ.