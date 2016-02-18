Рада отказалась отменить закон о партийном рабстве

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал лишь 81 народный депутат из 229, зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, решение не поддержал ни один депутат из фракций "Оппозиционный блок", Радикальной партии и группы "Видроження".

Кроме того, ВР не поддержала аналогичный проект постановления другого автора (№3700П). За этот проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 221, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” (относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе (№3700)).

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Законом устанавливается, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенных в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов, в соответствии с частью 10 статьи 98 настоящего закона, считается неизбранным из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается согласно уставу партии, съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на 5 день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позже чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

Действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от политических партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.