В Кременчуге "декоммунизировали" 114 советских улиц

Как сообщил УНИАН городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, соответствующее распоряжение он подписал сегодня.

«Подписал распоряжение о переименовании. 114 советских улиц переименовано. Так, улица Сербиченко – стала улицей Чумацкий шлях, переулок Крупской – стал переулком Дмитрия Темкина, улица Чапаева – стала улицей Софиевской, улица Ленина – Соборной, улица Воровского – стала улицей Театральной, улица Кирова – стала улицей Лебединой, улица Свердлова – Павливской. Улица Октябрьская стала улицей Игоря Сердюка - Героя Небесной сотни, кременчужанина», - сказал городской голова.

Он отметил, распоряжение принято на основании решения сессии горсовета от 16 февраля, которая рекомендовала мэру новые названия улиц.

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«Кременчугский горсовет принял решение, что после переименования в правоустанавливающие документы (на землю, жилье) не надо вносить изменения. А справки для нотариального заверения городская администрация будет выдавать бесплатно», - сказал Малецкий.

Справка УНИАН. 16 февраля сессия городского совета приняла решение о новых названиях для улиц в рамках декоммунизации. Однако, данное решение носило рекомендательный характер для городского головы, который, на данный момент, принимает окончательное решении о переименовании.

Так, согласно Закону о декоммунизации, городской совет мог дать новые названия улицам до 21 ноября 2015 года. Поскольку депутаты этим правом не воспользовались, в настоящее время и до 21 февраля распоряжение о переименовании может выдать единолично городской голова. После указанной даты - полномочия переходят губернатору.