Партийный феодализм

В парламентско-президентской республике парламент выполняет две основных функции – законодательную и представительскую. Вторая, в частности, означает, что избранные в Верховную Раду депутаты должны представлять и защищать интересы своих избирателей. К сожалению, на деле, и нынешний созыв парламента, продолжает защищать интересы своих партийных вождей. А сами партии, вместо открытых списков, предлагают ввести в стране «партийную диктатуру».

К сожалению, на деле, и нынешний созыв парламента, продолжает защищать интересы своих партийных вождей.

Во всяком случае, именно так выглядит голосование за законопроект №3700 «О выборах народных депутатов Украины (относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе)». Дело в том, что документ предусматривает, что, после завершения выборов и до принятия присяги, партия получает неограниченное право исключать из своего избирательного списка кандидатов.

Этот документ гулял в Верховной Раде несколько месяцев. И десятки раз парламентарии не могли включить его в повестку дня. Голосов катастрофически не хватало. В конце концов, законопроект, не без махинаций с депутатскими карточками для голосования, а попросту - кнопкодавства, был включен в повестку дня. А 16 февраля, с двадцать какой-то попытки, проголосован.

Свои голоса «за» дали все: партия Порошенко, партия Яценюка, партия Садового, партия Ляшко и партия Тимошенко. Лишний раз подтвердив, что они, как бы не маскировались под «блоки» или «фронты», остаются партиями вождистского типа.

К слову, если в конце прошлого года, при бурном обсуждении этой законодательной инициативы, речь шла о выгоде от принятия оной для фракции Блок Петра Порошенко (чтобы, в случае попадания ряда депутатов БПП в Кабмин, в парламент по списку БПП не зашел адвокат Геннадия Корбана Андрей Богдан), то сегодня, после голосования, очевидно, что в принятии такого закона были заинтересованы и другие фракции. Так или иначе, в каждой партии есть люди, которых взяли в список «для рейтинга», но которые, в какой-то момент, становятся нежелательным бременем. В частности, в кулуарах депутаты рьяно обсуждают, что «Самопомощь» не против очистить свой список от людей Анны Гопко, а Радикальная партия – от людей, лояльных Сергею Левочкину…

Как бы там ни было, законопроект №3700 не имеет ничего общего с демократией и парламентаризмом.

Как бы там ни было, законопроект №3700 не имеет ничего общего с демократией и парламентаризмом. «Отныне партии получают возможность исключать из своего избирательного списка любого кандидата после установления результатов выборов. Фактически это дает возможность партиям пересматривать результаты выборов в ручном режиме, - возмущаются в Комитете избирателей Украины. - Право избирать народных депутатов принадлежит исключительно гражданам Украины, а попытка узаконить изменение результатов выборов партиями является узурпацией государственной власти».

Когда-то небезызвестный российский политик Борис Грызлов сказал, что «парламент – не место для дискуссий». Сегодня депутаты Верховной Рады Украины сделали эту фразу девизом отечественного парламентаризма, проголосовав «за» партийный феодализм.

До такого, в свое время, не додумались даже в Партии регионов…

Татьяна Урбанская