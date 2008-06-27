Яценюк проведет отпуск под куполом
13:38, 27 июня 2008Политика
847 0
Крым в этом году накрылся?
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК собирается провести свой отпуск в Украине, но скептически оценивает возможность осуществления этого в ближайшее время.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что обычно проводит свой отпуск с семьей в Крыму.
«Но при таких обстоятельствах я намерен провести отпуск на улице Грушевского. Так, как идут дела, скорее всего, это будет там (в здании парламента)», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter