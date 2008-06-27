Яценюк проведет отпуск под куполом

13:38, 27 июня 2008
Политика
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Крым в этом году накрылся?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК собирается провести свой отпуск в Украине, но скептически оценивает возможность осуществления этого в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что обычно проводит свой отпуск с семьей в Крыму.

«Но при таких обстоятельствах я намерен провести отпуск на улице Грушевского. Так, как идут дела, скорее всего, это будет там (в здании парламента)», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

 

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