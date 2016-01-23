Изменения в Конституцию исключают принятие законов об "особом статусе" любых областей - Порошенко
16:31, 23 января 2016Политика
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Децентрализация и конституционные изменения исключают принятие законов об «особом статусе» любых областей.
Конституционные изменения избавляют от всякой мысли о создании законов об "особом статусе" \ УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.
Читайте такжеПорошенко: "черной кошки федерализации" в изменениях в Конституцию о децентрализации власти нет«Децентрализация и конституционные изменения, наоборот, избавляют от всякой мысли о создании законов об "особом статусе" тех или иных городов, областей и территорий», - сказал он.
«Наоборот, эти конституционные возможности, по Конституции, убираются, и это вполне оправданно», - добавил Порошенко.
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