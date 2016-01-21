Песков об идее Порошенко для решения по полуострову: вопроса о принадлежности Крыма не существует
Крымского вопроса как такового не существует, поэтому он не подлежит обсуждению.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя озвученные Киевом идеи о возможных переговорах в расширенном женевском формате о судьбе полуострова, передает ТАСС.
"Вопроса Крыма как такового не существует. Соответственно, невозможно обсуждать вопрос Крыма как таковой", - отметил он.
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Ранее УНИАН сообщал, что Украина планирует в ближайшее время запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма, аннексированного в 2014 году Россией. Отмечается, что Киев намерен создать дипломатический форум наподобие женевского формата, основу которого в 2014 году составляли Россия, Украина, Евросоюз и США.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании службы по деоккупации Крыма.