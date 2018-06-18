Неделя в цифрах

1 нефтедобывающую платформу "Таврида" Россия пытается установить в морской экономической зоне Украины, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

2 европейские компании - венгерская MOL и финская Neste – традиционные покупатели российской нефти Urals пожаловались на качество поставляемой Россией продукции.

3 губернатора – руководители Хмельницкой, Запорожской и Херсонской областных государственных администрации – лишились своих должностей. Об этом говорится в соответствующих Указах президента Украины.

3 прогула заседаний парламента без уважительных причин в будущем могут стать причиной для прекращения полномочий народного депутата. Президент Украины Петр Порошенко, реагируя на соответствующую петицию граждан Украины, обратился к спикеру Верховной Рады с просьбой рассмотреть этот вопрос на заседании Конституционной комиссии.

10 из 16 рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией выполнила Украина, говорится в докладе группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO). По результатам исследования, GRECO констатирует, что рекомендации выполнены удовлетворительно.

11 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил гражданин Украины Валентин Выговский по решению Московского областного суда в России, говорится в официальном релизе, обнародованном ФСБ РФ. Украинец, якобы, вербовал сотрудников российской оборонки и получал секретную информацию для некоего иностранного государства.

18 украинских военнослужащих уже работают в штабе совместной бригады вооруженных сил Украины, Литвы и Польши "ЛитПолУкрбриг", сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

22 здания ушли под землю в результате оползня в китайском городе Шэньчжэнь, сообщают иностранные СМИ. По меньшей мере 41 человек числится пропавшим без вести.

30 украинских новых среднемагистральных транспортных самолетов Ан-178 государственное предприятие "Антонов" изготовит для Военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Соответствующий меморандум был подписан с компанией Taqnia Aeronautics (Королевство Саудовская Аравия), сообщают в пресс-службе ГП "Антонов".

52% составила доля частных компаний, которые занимаются импортом природного газа в Украину из Европы, в текущем году, сообщают в "Укртрансгазе". Вместе с тем, в прошлом году их доля составляла около 2%.

67% жителей оккупированного Донбасса"притерпелись к условиям войны", говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

89 молодых украинских ученых в возрасте до 35 лет, среди которых 3 доктора и 74 кандидата наук, были отмечены40 премиями президента Украины.

128 журналистов погибли в 2015 году в 31 стране мира, говорится в докладе организации Press Emblem Campaign, передают иностранные СМИ. Согласно результатам исследования, самым опасным регионом для работы прессы остается Ближний Восток, где в 2015 году погибли38 журналистов. В Украине, по данным экспертов, было убито 4 журналиста.

153 страницы занял доклад польского депутата от партии "Право и Справедливость", который касается преступлений российских солдат и пророссийских боевиков на Востоке Украины. На основании входящих в документ материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

250 миллионов долларов собрала новая серия киносаги "Звездные войны" за первый день проката, сообщают иностранные СМИ.

5 000 европейцев, как минимум, прошли тренировку и обучение у террористов в Ираке и Сирии и присоединились к террористической организации "Исламское государство", сообщают иностранные СМИ.

12 776 ГОСТов, разработанных до 1992 года, будут отменены в Украине с отсрочкой до 2018 года, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

34 283 единицы вооружения и военной техники были восстановлены в Украине с начала АТО, сообщают в Министерстве обороны. Кроме того, в 2015 году на вооружение было принято 16 образцов вооружения и военной техники и 1 комплект защищенной системы электронного документооборота.

16 000 000 детей появились на свет в 2015 году в зонах конфликтов, сообщается в докладе ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте ООН.

60 000 000 человек станут вынужденными переселенцами в мире до конца 2015 года, отмечают в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщают иностранные СМИ.

658 185 000 долларов финансовой помощи могут быть предоставлены Украине США в 2016 году, сообщают в посольстве Украины в США.

1 000 000 000 евро составит кредитная линия, которую для Украины открывает Польша в рамках улучшения торгового оборота, сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

108 000 000 000 гривен может составить дефицит Пенсионного фонда Украины в 2016 году, сообщается в презентации законопроекта о Государственном бюджете страны на 2016 год.

Маргарита Андреева