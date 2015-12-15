С начала АТО восстановлено более 34 тысяч единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, подполковник Дмитрий Гуцуляк. Он отметил, что за прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады ВСУ вернули к выполнению боевых задач в АТО 283 единицы вооружения и военной техники. В частности, танки, гаубицы, противотанковые орудия, бронетранспортеры, боевые машины и более 150 единиц автомобильной техники.

Читайте такжеДо конца года армия получит еще 300 единиц бронетанковой техники

Он отметил, что государственные предприятия продолжают поставлять Вооруженным силам новое и модернизированное вооружение и военную технику. «В этом году Министерство обороны заключило 104 контракта и дополнительные соглашения с государственными предприятиями на общую сумму около 5 млрд грн. Это позволило закупить для Вооруженных сил 3 тыс. 649 единиц вооружений и военной техники и свыше 400 тыс. боеприпасов и средств поражения», - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что речь идет о 60 артиллерийских орудиях к бронетанковому вооружению, 625 тепловизионных оптических прицелов и средств ночного видения, 50 наземных радиолокаторов, 640 единиц стрелкового оружия, 31 единицу бронетанкового вооружения и техники, 30 противотанковых ракетных комплексов и 602 единицы автомобильной техники, 19 модернизированных самолетов и вертолетов, пять беспилотных авиационных комплексов.

«В течение 2015 года на вооружение Вооруженных сил принято 16 образцов вооружения и военной техники, и один комплект защищенной системы электронного документооборота Министерства обороны», - отметил Дмитрий Гуцуляк.