Министр обороны Польши: безопасная Украина - безопасная Польша и Европа

Такое заявление во время визита в Киев сделал новоназначенный министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает Польское радио. Антони Мацеревич отметил, что его страна придерживается однозначной позиции относительно российской агрессии в Украине. Он выразил заинтересованность в опыте Вооруженных сил Украины, приобретенному в сфере формирования сил территориальной обороны и ведения вооруженной борьбы в условиях гибридной войны.

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«Украина является стратегическим партнером Польши и нашим абсолютным приоритетом. Поэтому свой первый визит на посту министра обороны я совершил именно в Киев. Безопасная Украина - значит, безопасная Польша и безопасная Европа», - заявил польский министр.

«Хочу заявить о нашей готовности к совместным учениям, которые уже проходят в рамках польско-канадско-американского сотрудничества в Яворове. Мы стремимся развивать его и в дальнейшем, так же, как сотрудничество в военно-промышленной отрасли», - подчеркнул Антони Мацеревич.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что «уже традиционно Польша является стратегическим партнером Украины, и нам чрезвычайно приятно, что свой первый официальный визит пан Мацеревич совершил именно в Киев. Мы ценим поддержку руководства Польши и польского народа, которую вы нам предоставляете с первых дней российской агрессии».

Украинский военный уведомил своего коллегу о текущей ситуации на востоке Украины и у ее границ, подчеркнув важность для европейских государств придерживаться единой позиции в отношении агрессора.

«С начала агрессии Российской Федерации Польша одной из первых пришла на помощь Украине. Мы получили как политическую, так и материально-техническую поддержку, наши бойцы, раненные на фронте, лечились в Польше», - отметил Степан Полторак.

Во время переговоров стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество согласно с политическими договоренностями, достигнутыми главами государств, обсудили возможности увеличения количества двусторонних учений, а также практические аспекты создания совместной бригады ЛитПолУкрбриг.