Большинство госпредприятий должно быть приватизировано - Порошенко

Порошенко отметил, что Верховной Раде следует определиться не только по перечню, но и по способу. «Я говорил и подчеркиваю: наличие у государства большого количества государственных предприятий является фактором, который увеличивает риск коррупции, фактором, где государство никогда не было эффективным собственником. Подчеркиваю, что государство не должно заниматься бизнесом. Государство должно собирать налоги и эффективно управлять бюджетом, обеспечивая наиболее эффективное использование средств налогоплательщиков», - заявил президент.

Он также отметил, что следует сократить количество государственных компаний. Большинство из около 1800 работающих госпредприятий вследствие неэффективного менеджмента приносят государству исключительно убытки. Они лишены возможности получения инвестиций, кредитов, лишены возможности модернизировать основные средства, а это значит, что они неконкурентоспособны, должны перестать быть гирями на ногах государства, на ногах налогоплательщиков.

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По словам президента, в экономически развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, государство владеет десятками, а не тысячами компаний. «Мы должны перейти к этим показателям цивилизованных стран мира», - отметил он, добавив, что критерии того, какие предприятия оставлять в государственной собственности, должны быть четко определены.

«В дальнейшем все у нас должно приватизироваться исключительно в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками, под пристальным контролем общественности», - заявил президент.

Порошенко назвал образцом приватизацию «Криворожстали», проведение тендера на распределение 3G частот мобильной связи.

Особенно президент отметил, что считает неприемлемым, когда государственные предприятия являются кормушками политических партий, и подчеркнул, что управление объектами государственной собственности должно быть деполитизировано. «Ни одна политическая сила не должна иметь квоты на назначение того или иного менеджмента. Мы должны исходить исключительно из профессионализма менеджеров предприятий», - заявил Порошенко.

«Именно в таких условиях - качественное корпоративное управление, отсутствие политического вмешательства, разграничение функций правительства как акционера и регулятора, и ограничение присутствия государства в экономике - госкомпании смогут работать эффективно и приносить пользу гражданам и государству», - подчеркнул президент.

«Прозрачность, устранение любых препятствий для участия любого крупного поставщика с мировым именем - уверен, что это то, чего сегодня ждет государство», - заявил Порошенко.

Глава государства выразил мнение, что защитить госкомпании от политического вмешательства можно путем перехода к холдинговой модели управления. Он предложил обсудить это предложение, подчеркивается в сообщении.