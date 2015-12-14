Деканоидзе отреагировала на митинг неаттестованных милиционеров возле МВД
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе прокомментировала факт проведения митинга бывшими милиционерами возле МВД вчера, 13 декабря.
Она подчеркнула, что не хочет, чтобы в ряды новой полиции попали люди, которые принимали участие в "схемах" для личного обогащения.
По словам Деканоидзе, процесс недовольства от реформы был ожидаемый от ее начала, ведь ни одна реформа полиции не обходилась без сопротивления системы. В то же время глава Нацполиции отметила, что в этом "сражении" с системой ее поддерживают министр внутренних дел, правительство и президент.
Также она отметила, что люди, которые вышли на митинг, даже не дождались апелляции, ведь точно знали, что апелляцию не выигрывают.
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"Скажу больше: мы гордимся тем, что эти люди вышли на улицу. Это значит, что мы все делаем правильно и мы на правильном пути",– отметила Деканоидзе.
Она также отметила, что реформа полиции является одной из самых ожидаемых реформ для народа Украины. Кроме того, глава Нацполиции призвала украинцев поверить в реформу, добавив, что не хочет, чтобы в новую полицию попали люди, которые принимали участие в "схемах" для личного обогащения.
Напомним, вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал заявление, прокомментировав митинг правоохранителей в Киеве, которые не прошли переаттестацию. "Ни один митинг милиционеров, которые не прошли тесты и аттестацию, не изменит моей решимости: в новой полиции не будет некомпетентных и грязных «ментов»! Будут только «копы», которые пользуются доверием людей! Это принципиально! По-другому не будет!" - говорится в его заявлении.