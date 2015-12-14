Деканоидзе отреагировала на митинг неаттестованных милиционеров возле МВД

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы в ряды новой полиции попали люди, которые принимали участие в "схемах" для личного обогащения.

По словам Деканоидзе, процесс недовольства от реформы был ожидаемый от ее начала, ведь ни одна реформа полиции не обходилась без сопротивления системы. В то же время глава Нацполиции отметила, что в этом "сражении" с системой ее поддерживают министр внутренних дел, правительство и президент.

Также она отметила, что люди, которые вышли на митинг, даже не дождались апелляции, ведь точно знали, что апелляцию не выигрывают.

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"Скажу больше: мы гордимся тем, что эти люди вышли на улицу. Это значит, что мы все делаем правильно и мы на правильном пути",– отметила Деканоидзе.

Она также отметила, что реформа полиции является одной из самых ожидаемых реформ для народа Украины. Кроме того, глава Нацполиции призвала украинцев поверить в реформу, добавив, что не хочет, чтобы в новую полицию попали люди, которые принимали участие в "схемах" для личного обогащения.

Напомним, вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал заявление, прокомментировав митинг правоохранителей в Киеве, которые не прошли переаттестацию. "Ни один митинг милиционеров, которые не прошли тесты и аттестацию, не изменит моей решимости: в новой полиции не будет некомпетентных и грязных «ментов»! Будут только «копы», которые пользуются доверием людей! Это принципиально! По-другому не будет!" - говорится в его заявлении.