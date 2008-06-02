Раде предлагают разобраться, правду ли сказал Жвания об отравлении Ющенко

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) предлагает Регламентному комитету Верховной Рады рассмотреть заявление народного депутата Давида ЖВАНИИ относительно того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не был отравлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По ее словам, если то, о чем говорит народный депутат Д.ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС), «является правдой, то это большая сенсация и большое дело».

«Если депутат ЖВАНИЯ клевещет на Президента Украины, мы должны дать соответствующую оценку таким действиям», - отметила А.ГЕРМАН.

Она сообщила, что фракция Партии регионов готова будет поддержать проект постановления относительно политических репрессий в Украине, внесенный представителями группы «Народная самооборона» в том случае, если будут «рассматриваться репрессии относительно наших сторонников в 2005 году».

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции НУ-НС Д.ЖВАНИЯ 30 мая заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.