Ющенко встретится с Медведевым "под занавес" визита в Россию

6 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках визита в Россию встретится с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, 5-6 июня состоится рабочий визит В.ЮЩЕНКО в Россию.

В частности, В.ЮЩЕНКО примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Символично, что первая встреча В.ЮЩЕНКО и Д.МЕДВЕДЕВА в статусе президентов своих стран будет происходить на фоне обсуждения именно экономических вопросов», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО надеется, что неформальная, дружеская и конструктивная атмосфера Форума создаст соответствующий прагматичный вектор отношений для двух стран на ближайшие годы и положит начало дружественным отношениям президентов Украины и России.

Отдельные надежды, подчеркнула И.ВАННИКОВА, Президент Украины возлагает на неформальный саммит лидеров стран СНГ. «Ведь именно в развитии экономического сотрудничества Украина и видит будущее этой организации», - подчеркнула пресс-секретарь.

И.ВАННИКОВА отдельно подчеркнула вопрос необходимости обсуждения и решения неотложных проблем в отношениях двух государств.

«Президент Украины убежден: честный и конструктивный диалог, отказ от стереотипов позволит Украине и России найти взаимоприемлемые решения по всем вопросам, которые сегодня затмевают наши взаимоотношения», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она также отметила, что 5 июня перед саммитом В.ЮЩЕНКО посетит Соловецкий монастырь, музей ГУЛАГа на Соловках, возложит цветы к мемориалу жертв ГУЛАГа, к бюсту Петра Калнышевского, к памятному кресту на Старом Соловецком кладбище.