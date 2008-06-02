Тимошенко напомнили, что она не доплатила за выборы Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров полностью профинансировать выборы мэра Киева и Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила заместитель Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что по состоянию на сегодня выборы (состоялись 25 мая) профинансированы на 45%.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, сегодня Президенту поступило обращение Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которая просит главу государства способствовать завершению финансирования киевской избирательной кампании.

Как сказала М.СТАВНИЙЧУК, это первая избирательная кампания, когда выборы профинансированы менее чем на 50%. «Эти долги Кабинет министров должен обязательно погасить», - сказала она.