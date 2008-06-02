Тимошенко говорит, что регионалы растягивают "Арсенал"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена инициировать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в случае нереагирования Генеральной прокуратуры на факт теневой приватизации завода «Арсенал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с трудовым коллективом завода «Арсенал».

«Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Украины, и если она ничего не сделает, я буду инициировать заседание СНБО. Хоть одно решение СНБО должно принять реальное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в результате теневой приватизации завода «Арсенал» два заводских корпуса, в том числе центральное конструкторское бюро, было передано компании «Автоинтернешнл», принадлежащей члену Партии регионов Игорю ЗАТУЛЕНКО.

«В соответствии с законом правительство не может обратиться в суд, но при этом правительство не давало разрешения Фонду госимущества на аренду и передачу. В таком состоянии находится не только ваше, а сотни предприятий по всей стране», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также высказала сожаление в связи с тем, что Служба безопасности Украины не реагирует на то, что происходит с имуществом завода «Арсенал». «Уже при том, что КРУ установило нарушения, СБУ подготовило справку, что никаких нарушений нет. Из Фонда госимущества тоже есть справка, что все хорошо. Под «крышей» Фонда госимущества тысячи предприятий разорваны, и без смены руководства ФГИ приостановить такую тенденцию очень тяжело», - добавила глава правительства.

Премьер-министр также отметила, что завод «Арсенал» должен стать локомотивом при реорганизации космической отрасли Украины. По ее словам, до 3 квартала 2008 года планируется разработать программу развития космической отрасли. В частности, правительство намерено профинансировать из государственного бюджета реализацию двух программ на заводе «Арсенал».

*** Государственное предприятие завод «Арсенал» является ведущим предприятием оптической и оптико-электронной промышленности Украины.

Основан в 1764 году как «арсенальные мастерские», завод в XVIII – XIX столетиях ремонтирует и изготавливает разные виды вооружения, включая артиллерийское.

С 1946 года предприятие перепрофилируется на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов. На сегодня коллектив завода «Арсенал» имеет более чем 50-летний опыт создания и производства оптических и оптико-электронных приборов и систем военного и гражданского назначения (системы ориентирования, приборы прицеливания, самонаведения, наблюдения, измерения, анализа и фотографирования), которые предназначены для эксплуатации как в лабораторных, так и в жестких природных условиях.

Все космические старты бывшего СССР и России обеспечиваются с использованием оптико-электронных систем ориентирования, производимых заводом «Арсенал».

При наземном тренаже космонавтов используется разработанный на «Арсенале» в 70-х годах ХХ ст. комплекс имитаторов внешней визуальной обстановки, которые создают полную иллюзию маневрирования и управления космическим кораблем. Имитаторами, изготовленными на заводе, укомплектованы моделирующие стенды и тренажеры, в том числе для станции «Мир» и космического корабля «Буран».

Одним из наиболее известных видов гражданской продукции завода является фототехника.

В последнее время «Арсенал» освоил производство дорожных светофоров на светоизлучающих диодах, оптико-электронных приборов для медицины.

Одним из приоритетных направлений деятельности предприятия сегодня является производство высокоточных приборов учета газа. В ноябре 2004 за производство бытовых счетчиков газа “GMS-Арсенал Завод “Арсенал” был награжден медалью и дипломом Всеукраинского конкурса-выставки «Лучший отечественный товар года» в номинации «промышленные товары для населения».