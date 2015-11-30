Порошенко назвал основные принципы нового Глобального климатического соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на Конференции ООН по вопросам климата в Париже.

«Сегодня мы также должны дать толчок достижению компромисса относительно нового Глобального климатического соглашения для того, чтобы оно вступило в силу в 2020 году», - заявил Порошенко.

По его словам, Украина принимает активное участие в разработке этого ключевого документа.

«На наш взгляд, оно должно быть основано на нескольких принципах: во-первых, новое соглашение должно быть применено для всех стран. Во-вторых - дифференциация в этом соглашении должна быть основана на обоснованных экономических и социальных показателях, а также быть гибкой и юридически обязательной. В-третьих - оно должно предоставить рыночные и нерыночные инструменты для выполнения обязательств, и каждая страна должна иметь равный и недискриминационный доступ к этим инструментам», - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: инвестиции в реконструкцию Донбасса можно рассматривать как борьбу с изменением климата

«В-четвертых, соглашение должно предусматривать укрепление международного сотрудничества в области адаптации к изменению климата, в том числе обмен информацией о лучшие доступные инструменты и технологии», - добавил он.

Читайте такжеПорошенко и Юнкер скоординировали позиции перед встречей Украина-ЕК-Россия

И, наконец, по словам президента Украины, новое Глобальное климатическое соглашение должно быть динамичным, чтобы оперативно адаптироваться к эволюции в социально-экономическом развитии сторон, амбиций относительно их Ожидаемого национально-определенного взноса (ОНОВ), а также изменению климата.