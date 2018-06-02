Неделя в цифрах

1 российский боевой самолет Су-24 был сбит турецкими ВВС на границе с Сирией. В заявлении Турции по поводу этого инцидента говорится, что перед тем, как российский самолет был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства Турции.

2 кандидата на должность антикоррупционного прокурора были поданы генпрокурору Виктору Шокину конкурсной комиссией, сообщают украинские СМИ. Члены комиссии отдали 9 голосов за Максима Грищука и 7 за Назара Холодницкого. В то же время за кандидатуру Виталия Касько не проголосовал никто, за Романа Говду - двое.

3% россиян считают, что Крым должен входить в состав Украины, говорится в социологическом исследовании «Левада-центра», передают российские СМИ. В то же время, около 87% респондентов уверены, что Крым должен входить в состав России.

5 мостов было снесено в результате прохождения осеннего паводка на Закарпатье, сообщают в ГСЧС Закарпатской области. Было подтоплено 401 домохозяйство, повреждены 490 м земляных берегоукреплений и 110 м автодорог местного назначения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 227 человек и 52 единицы техники.

10 суток ареста получил один из активистов, которые вывесили на строительных лесах вокруг высотного здания на Котельнической набережной в Москве украинский флаг, сообщают российские СМИ.

7 патрульных полицейских, которые размещали антиукраинские высказывания в социальных сетях, отстранены от исполнения обязанностей в Одессе, сообщают в пресс-службе патрульной полиции города.

10 европейских правительств - Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии - обратились к Европейской комиссии с критикой российского плана о строительстве газопровода «Северный поток» в Германию, сообщают иностранные СМИ.

11,8% составило падение экономики Украины по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в оценке текущих макроэкономических тенденций, сделанной специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

21 памятник планируется демонтировать в Киеве в рамках выполнения закона о декоммунизации, сообщают в Институте национальной памяти. Из этих монументов 12 – памятники Ленину.

30% акций украинского дочернего банка Raiffeisen Bank International AG - «Райффайзен Банка Аваль» приобрел Европейский банк реконструкции и развития, сообщают в финансовом учреждении. В результате сделки капитал банка будет увеличен на 122 млн евро.

34 из 422 народных депутатов восьмого созыва Верховной Рады не пропустили за год работы ни одного заседания парламентских комитетов, в которые они входят, говорится в исследовании гражданской сети ОПОРА.

201 прокурорско-следственный работник был уволен из органов прокуратуры в рамках проведения люстрации, сообщают в Генеральной прокуратуре. В частности, в центральном аппарате уволено 66 работников, в прокуратурах регионального и местного уровня – 129, в Национальной академии прокуратуры Украины – 6.

300 дизель-генераторов малой мощности от 5 до 10 киловатт намерена направить в Крым Россия, сообщают российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти полуострова. Кроме того, в РФ обещают до 20 декабря текущего года ввести в эксплуатацию первую очередь энергомоста, который должен связать Краснодарский край с аннексированным полуостровом.

4 532 гривни составила средняя заработная плата штатного работника в Украине в октябре, сообщают в Государственной службе статистики Украины. По сравнению с предыдущим месяцем заработная плата выросла на 4,3% или на 189 гривен.

7 000 обещаний дали народные депутаты восьмого созыва Верховной Рады за год работы, сообщают в общественной организации «Система народного контроля «Слово и дело». При этом выполнено пока только 12 обещаний.

25 409 подписей собрала электронная петиция к президенту Украины относительно лишения гражданства за сепаратизм.

86 000 сотрудников аэропортов во Франции, которые имели доступ в закрытые зоны, пройдут проверку на предмет получения доступа в закрытые зоны, заявил префект Филипп Риффо, ответственный за безопасность в парижских аэропортах «Орли» и «Руасси», сообщают иностранные СМИ. Ранее были уволены 57 сотрудников аэропорта «Руасси», заподозренных в радикальных взглядах.

606 000 человек погибли за 20 лет из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями, говорится в докладе, подготовленном офисом ООН по уменьшению опасности бедствий, сообщают иностранные СМИ. За эти годы по всему миру насчитали 6 457 стихийных бедствий. Общий ущерб от этих катастроф составил примерно 1,89 триллиона долларов. По прогнозам Bloomberg, борьба с глобальным потеплением обойдется компаниям, которые специализируются на добыче нефти, газа и угля, в 2,2 триллиона долларов.

8 700 000 человек умерли от голода в 1932-1934 годах в Советском союзе, говорится в исследовании, проведенном Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями. Наибольшие потери были в Казахстане и Украине. Значительно меньшими были потери России, еще меньше – в республиках Средней Азии, в Беларуси и в республиках Закавказья.

136 900 000 гривен поступило в государственный бюджет от приватизации в текущем году, сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) «Ведомости приватизации». Это 0,8% от установленного на текущий год плана по приватизации.

56 300 000 000 гривен составил суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 ноября 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины.

Маргарита Андреева