Ющенко - Медведеву: у Украины есть национальные интересы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ отметил, что в своих действиях Украина руководствуется собственными национальными интересами и действует в духе партнерства и сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства, отмечая, что телефонный разговор Президентов Украины и России состоялся сегодня по инициативе российской стороны.

По информации пресс-службы, во время разговора главы государств обменялись мнениями относительно актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества.

Президент Украины в ответ на поднятые российской стороной вопросы изложил украинскую позицию по принципиальным аспектам двусторонних отношений. При этом глава государства отметил, что в своих действиях Украина руководствуется собственными национальными интересами и действует в духе партнерства и сотрудничества, последовательно придерживаясь достигнутых договоренностей и выполняя взятые на себя обязательства.

Президенты Украины и РФ согласились продолжить двусторонний диалог во время неформального заседания глав государств-участниц СНГ 6 июня этого года в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный сайт Президента России сообщил, что во время телефонного разговора с В.ЮЩЕНКО Д.МЕДВЕДЕВ «дал принципиальную оценку ряду шагов украинской стороны, которые непосредственно задевают интересы РФ». В сообщении, в частности, сказано о том, что во время разговора «обращено внимание на необходимость руководствоваться в российско-украинских отношениях принципами партнерства, не допускать принятия односторонних решений и других шагов, которые идут вразрез с ранее принятыми договорными обязательствами и достигнутыми договоренностями».