Украина заручилась поддержкой Италии в сфере безопасности, борьбы с коррупцией, экономики и евроинтеграции - президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в ходе официального визита в Италию.

"Встречи были очень конструктивными, дружескими и доверительными. Мы получили все необходимые сигналы поддержки, которые сегодня так нужны Украине", - сказал глава государства.

Президент обсудил с руководством Италии вопросы в сфере безопасности, экономики и политики.

Порошенко сообщил, что Украина имеет твердую и последовательную поддержку со стороны Италии по вопросу безопасности и обороны. В частности, во время встреч отмечалось, что Италия четко стоит на принципах необходимости полной имплементации Минских соглашений.

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Украинская и итальянская стороны договорились о сотрудничестве в экономической сфере, в частности, в энергетике.

"Компания ENI задекларировала желание расширения инвестиций в Украину", - сообщил президент.

Также была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере АПК, включая сферу сельскохозяйственного машиностроения и инвестиции в технологии, пищевую промышленность, относительно шагов итальянских партнеров по развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Глава государства сообщил, что достигнута договоренность об установлении партнерских отношений между Антикоррупционным бюро Италии и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Будут оказывать консультативную и другие виды помощи для повышения эффективности антикоррупционной борьбы в Украине. Мы разработали конкретный график шагов, которые могли бы усилить наше сотрудничество в этой чувствительной сфере", - отметил президент.

Также прозвучала поддержка со стороны Италии стремлений Украины относительно безвизового режима.

"Это очень важно накануне принятия решения экспертной группой о предоставлении оценки действиям Украины по выполнению Плана действий по безвизовому режиму. Надеюсь, что до конца декабря Европейская комиссия примет соответствующее решение, чтобы в 2016-м украинцы, наконец, получили это право", - сказал глава государства.

Президент также отметил подписание соглашения о признании украинских водительских удостоверений. "Мы шли к этому долгих 10 лет", - отметил Порошенко.

Кроме того, была достигнута договоренность о дальнейших шагах по повышению социальной защиты украинцев, проживающих в Италии.

Глава государства отдельно подчеркнул, что, несмотря на информацию об угрозе возможных терактов в Италии, он не планирует менять программу в Риме.

"Мы поддерживаем Итальянскую республику и весь мир в борьбе против терроризма так же, как Италия, ЕС и весь мир поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора", - подчеркнул Порошенко.