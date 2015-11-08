Гройсман прокомментировал "избиение" Кужель в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что после инцидента между народными депутатами Александрой Кужель (фракция "Батькивщина") и Андреем Тетеруком (фракция «Народный фронт») ответственность Тетерука должна быть «максимально жесткой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил сегодня журналистам в Житомире.

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«Я считаю, что ответственность за деятельность депутата (Тетерука - УНИАН) и, в частности, за такие проявления, должно быть максимально жесткой, а все остальное, я думаю, мы увидим после заседания совета коалиции», - сказал Гройсман.

По его словам, в парламенте уже были случаи драк между народными депутатами.

«Но хотел бы подчеркнуть, что мы имеем не так много, но есть примеры, когда другие народные депутаты позволяли себе "поднимать руки друг на друга" и применять средства физического воздействия. Драки в парламенте - это позор для каждого народного депутата. Я хотел бы, чтобы мы протягивали друг другу руки, только для того, чтобы их пожать», - отметил он.

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Также Гройсман добавил, что решение о наказании виновных в этом конфликте примут в ближайшее время. "Я верю в то, что в ближайшее время мы поймем, что произошло и определим меру наказания за такие вещи", - отметил он. При этом Гройсман не уточнил, о каком именно наказание Тетерука идет речь.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что инцидент между народными депутатами Александрой Кужель (фракция "Батькивщина") и Андреем Тетеруком (фракция «Народный фронт») должен быть всесторонне расследован и парламент должен отреагировать на него. Ранее во фракции «Батькивщина» заявили, что не будут участвовать в заседаниях Верховной Рады, пока депутат Тетерук не сложит своих депутатских полномочий из-за этого инцидента.