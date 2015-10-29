Советскую звезду над Радой наконец-то заменили на украинский тризуб (фото)
14:20, 29 октября 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что на шпиле здания парламента установили тризуб.
Тризуб отныне будет возвышаться над зданием ВР / facebook.com/volodymyrgroysman
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Над Верховной Радой теперь будет возвышаться тризуб. Вместе с внутренней реформой парламента, которая должна сделать его максимально эффективным и приближенным к европейским образцам, меняем и символы тоталитарного прошлого", - заявил Гройсман и добавил, что "возвращение назад, к диктатуре уже не будет".
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Также он выложил фотографии установки тризуба.
Купол Верховной Рады Украины с сегодняшнего дня украшает символ украинского государства
Тризуб над зданием парламента / facebook.com/volodymyrgroysman
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