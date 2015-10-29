В Вышгороде руководителю местного УКРОПа угрожают физической расправой

«Первую жалобу у меня не приняли, аргументировав отказ ошибками в оформлении документа. Сразу же мы подготовили вторую жалобу, которую комиссия с огромным неудовольствием, но все же приняла и зарегистрировала. После этого на улице ко мне подошли несколько неизвестных людей и в жесткой форме, выражаясь нецензурно, требовали отозвать жалобу и не лезть в это дело. Если же я этого не сделаю – посоветовали быть осторожным мне и моей семье», - рассказал руководитель Вышгородского УКРОПа Виктор Вознюк.

Ситуация с пересчетом голосов начала обостряться, когда местные партийцы поняли, что несоответствие количества выданных на участок и использованных бюллетеней – это не разовая техническая ошибка. Такие нарушения были зафиксированы на трех участках. «Суммарное количество использованных испорченных и недействительных бюллетеней не совпадает с общим количеством бюллетеней, полученных избирательной комиссией в ТИК. В некоторых случаях расхождение составляет 400 бюллетеней», – уточняет Виктор Вознюк.

Сейчас председатель Вышгородского штаба УКРОПа написал соответствующее заявление в милицию.