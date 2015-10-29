Детективы НАБУ уже формируют досье на коррупционных чиновников и готовы открыть уголовные производства - Сытник

Об этом в среду в Брюсселе журналистам сообщил глава НАБУ Артем Сытник, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Есть перечень чиновников, коррупционные правонарушения которых подследственные Бюро. Детективы формируют досье на этих чиновников, параллельно исследуются схемы государственных закупок, которые уже состоялись, и нарабатываются аналитические материалы. Я не исключаю, что они будут реализованы путем начала соответствующих уголовных производств, когда будет прокурор", - сказал он.

Сытник отметил, что "мы с самого начала говорили, что не сможем начать без антикоррупционного прокурора. Детектив сейчас имеет флешку, может начать расследование, но он сразу должен получить процессуального руководителя - конкретного прокурора, который будет осуществлять надзор за этим расследованием", - детализировал он.

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"Возможно, многие этого не осознают, но если мы с коррупцией за год-полтора ничего не сделаем, то в государстве будет хаос. И это еще страшнее. И этот хаос может коснуться каждого. В том числе, и меня. Поэтому нам нужно сплотиться и что-то делать. И делать очень быстро", - подчеркнул Сытник.

При этом он выразил убеждение, что "в украинском обществе нет ощущения справедливости из-за того, что нет общих для всех правил". "У нас много коррупционных дел, но они, в основном, касаются низовой коррупции. Если говорить о тех людях, которые принимают решения относительно миллиардов, к сожалению, по ним приговоров, практически, нет. Это не способствует возврату чувства справедливости. Когда появятся приговоры в отношении субъектов, которые подследственны Бюро, когда в бюджет будут возвращены средства, когда общество убедится, что закон одинаков для всех, тогда успех в борьбе с коррупцией будет ощутим", - считает глава НАБУ.

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При этом Сытник отметил, что "одними карательными методами добиться успеха, фактически, невозможно". "Необходимо проводить дерегуляцию, уменьшать давление на бизнес, на инвестора, проводить превенцию, то есть заниматься предупредительными мерами, а не карательной функцией, а когда эти два подхода не сработали для конкретного чиновника, то тогда необходимо подключать карательную функцию. А когда к бизнесмену за рабочую неделю приходит за пять дней пять контролирующих органов, и каждый приходит исключительно с одной целью, при такой ситуации существенных изменений не будет. Поэтому дерегуляция, превенция и карательная функция - это тот комплекс мер, который даст реальный результат в борьбе с коррупцией", - подытожил он.