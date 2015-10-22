Телеканал Минобороны РФ придумал фейк об интервью Яценюка о домогательствах Тимошенко

Об этом заявили в российской редакции Radio France Internationale.

При этом "Звезда" ссылается на "интервью", которое якобы брала у Яценюка журналистка русской редакции Radio France Internationale Елена Серветтаз.

Русская редакция RFI предупреждает всех, кто мог случайно прочитать «новость» от телеканала "Звезда", что оба представленных в ней «факта» являются плодами вымысла.

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"Журналистка RFI Елена Серветтаз не брала интервью у Арсения Яценюка, и хотя бы поэтому не могла задать ему вопроса «об отношениях премьера с лидерами фракций в Раде». Более того, подобных вопросов никогда не задавал ни Яценюку ни один сотрудник ни одной из 12 языковых редакций RFI", - говорится в сообщении.

Кто занес на страницу телеканала «Звезда» сообщение о «сексуальных домогательствах», пока остается тайной.

Стоит отметить, что фейки в российских СМИ об Украине - не новость. Так, ранее российское издание "Комсомольская правда" на своем канале в Youtube выложило постановочное видео, якобы снятое на мобильный телефон в кабине ЗРК "Бук" никем иным, как "офицером СБУ".