Крым станет частью будущей большой войны?

Крым является частью будущей большой войны, считает председатель Союза общественных объединений «Свободная Россия», экс-начальник Управления Администрации Президента России по международным и культурным связям с зарубежными странами Модест КОЛЕРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе российский эксперт заявил, что «Крым находится в самом центре огромной пороховой бочки, которая называется Черное море».

«С одной стороны - вечно конфликтующие и кровавые Балканы, с другой стороны - Кавказ, стоящий на пороге большой войны, Каспий, Южная Осетия, Нагорный Карабах, с юга - Турция, ведущая затяжную войну против курдов, в том числе и на территории соседнего Ирака», - сказал он. По словам М.КОЛЕРОВА, такое положение Крыма понимают все, кроме центральной исполнительной власти Украины. «Это понимают все, кроме тех, кто здесь в Украине в исполнительной власти. Это понимают даже натовцы, иначе бы они не строили свои военные базы в Болгарии в Румынии, иначе они бы не вели ускоренную милитаризацию Грузии», - сказал российский эксперт. «Крым – часть будущей большой войны», - подчеркнул он.

Эксперт также заявил, что Черноморский флот России - это «естественный фактор» стабильности в Крыму. «Борьба против российских гарантий, борьба против Черноморского флота, борьба против русского выбора Крыма – это сознательная целенаправленная политика дестабилизации, создания нестабильности», - сказал М.КОЛЕРОВ.

Он заявил, что центральная власть Украины хочет, уничтожив собственный выбор и идентичность Крыма, «разжечь пожар» конфликта. «Не только подчинить Крым, а сначала погрузить его в конфликт, обескровить и потом пытаться как-то управлять тем, что осталось», - сказал он. При этом М.КОЛЕРОВ подчеркнул, что это «сознательная политика центральных властей».

Он также заявил, что попытка «уравновесить катастрофический сценарий ухода флота, российских гарантий из Крыма тем, что Украина получит зонтик безопасности НАТО, во-первых, - это утопия, во-вторых, НАТО многократно показывало, что не является фактором стабильности».

М.КОЛЕРОВ также заявил, что вступление Украины в НАТО "не является суверенным делом" этой страны. «Цели НАТО по отношению к России – враждебные. Вступление Украины в НАТО не является суверенным делом Украины, потому что Украина – приграничное государство – вступает в военно-политический блок, который прямо угрожает нашей безопасности (России - УНИАН). Все, что угрожает нашей безопасности, не является суверенным делом кого бы то ни было, - это прямо касается нас (РФ)», - заявил эксперт.

М.КОЛЕРОВ также сказал, что у него нет иллюзий насчет того, что центральная власть Украины изменит свою политику относительно Крыма. «Изменений не будет», - сказал он. Российский эксперт призвал вырабатывать «внятную, внепартийную, общенародную» гражданскую альтернативу и меньше заниматься партийными разборками. «В этой ситуации и сам Крым и все друзья Крыма должны переходить от обороны к формулированию внятной альтернативы», - сказал он. Тогда, по словам М.КОЛЕРОВА, возможно будет избежать конфликта.